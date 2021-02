Brescia, boom di contagi: è oltre la soglia della fascia rossa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari Preoccupati soprattutto i sindaci che chiedono maggiori restrizioni Preoccupanti gli ultimi dati che arrivano dalla città di Brescia e dalla sua provincia. Nella giornata di ieri, domenica 21 febbraio, si sono registrati 704 nuovi positivi, praticamente un terzo di tutte le persone risultate positive in tutta la Lombardia, 2.514. Preoccupanti anche i numeri dell’ultima settimana, oltre la soglia della fascia rossa. In questo momento la provincia è addirittura seconda in Italia per il numero di nuovi contagi giornalieri solo a Roma, che ha segnato 1.014 casi. Preoccupano Brescia e provincia Infatti, come riportato dal Corriere, se un territorio ha oltre 250 contagi a settimana per ogni ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari Preoccupati soprattutto i sindaci che chiedono maggiori restrizioni Preoccupanti gli ultimi dati che arrivano dalla città die dalla sua provincia. Nella giornata di ieri, domenica 21 febbraio, si sono registrati 704 nuovi positivi, praticamente un terzo di tutte le persone risultate positive in tutta la Lombardia, 2.514. Preoccupanti anche i numeri dell’ultima settimana,la. In questo momento la provincia è addirittura seconda in Italia per il numero di nuovigiornalieri solo a Roma, che ha segnato 1.014 casi. Preoccupanoe provincia Infatti, come riportato dal Corriere, se un territorio ha250a settimana per ogni ...

