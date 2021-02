Botte e insulti a bimbi | maestra di Foggia interdetta dall’insegnamento Il video delle violenze

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi scuola materna, 47enne, dell’Istituto Comprensivo Statale di Mattinata, in provincia di,ha subito l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio della professione di insegnante e di educatore socio pedagogico. La donna è ritenuta responsabile di aver maltrattato abitualmente, suoi alunni, di età compresa tra i 2 e 5 anni. I carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno condotto le indagini che hanno incastrato la donna. Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi all’indagata a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bari. Ladella provincia diinsegnava a Mattinata La vicenda venne alla luce alla fine del 2018, quando il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ...

