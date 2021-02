Borsa New York rialza la testa. Pesante Nasdaq (Di lunedì 22 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Wall Street ritrova un piccolo spunto rialzista e, dopo un esordio prudente, vede il Dow Jones avanzare a 31.638 punti, mentre resta incolore l’S&P-500, che continua la seduta sui livelli della vigilia a 3.900 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-1,54%); come pure, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,33%). A pesare sul mercato concorrono i timori di un’accelerazione dell’inflazione, che si riflettono sui rendimenti dei titoli di stato, anche se la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha ridimensionato le preoccupazioni, ricordando che l’exit strategy è legata a miglioramenti del mercato del lavoro. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+4,15%), finanziario (+1,21%) e beni industriali (+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-2,68%), informatica (-1,25%) e beni di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Tele) – Wall Street ritrova un piccolo spunto rialzista e, dopo un esordio prudente, vede il Dow Jones avanzare a 31.638 punti, mentre resta incolore l’S&P-500, che continua la seduta sui livelli della vigilia a 3.900 punti.il100 (-1,54%); come pure, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,33%). A pesare sul mercato concorrono i timori di un’accelerazione dell’inflazione, che si riflettono sui rendimenti dei titoli di stato, anche se la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha ridimensionato le preoccupazioni, ricordando che l’exit strategy è legata a miglioramenti del mercato del lavoro. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+4,15%), finanziario (+1,21%) e beni industriali (+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-2,68%), informatica (-1,25%) e beni di ...

RaiNews : Arturo Di Modica divenne celebre per la scultura bronzea 'Charging Bull' (il Toro di Wall Street), installata nel 1… - LennyKr72738567 : RT @DBking85: Morto lo scultore italiano autore del Toro di Wall Street. Lo scultore è divenuto celebre per la scultura bronzea 'Charging B… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Philip Seymour Hoffman: in suo onore una borsa di studio presso la New York University - FilippoDiGiova1 : La Borsa mondiale New York e Tokio e la Swizzera sono vendite e Acquisti per creare un prezzo sui titoli - Lodallepiane : RT @DBking85: Morto lo scultore italiano autore del Toro di Wall Street. Lo scultore è divenuto celebre per la scultura bronzea 'Charging B… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa New L'ultimo saluto ad Arturo Di Modica Nel '73 decise di trasferirsi a New York dove aprì uno studio in Crosby Street, nel quartiere di ... nonché della Borsa di risollevarsi. L'opera avrebbe dovuto essere rimossa, ma oggi è diventata uno ...

Arturo Di Modica, dalla Cina a Vittoria il cordoglio del senatore Zhu ...alla Borsa di Wall Street, il "Wall Street Bull", a quello progettato e creato per il Bund Financial Plaza all'apertura dell'Expo 2010 di Shanghai. "Ho conosciuto il maestro Arturo di Modica a New ...

New York: giornata negativa in Borsa per Entergy Teleborsa New York: in forte denaro FOX (Teleborsa) - Rialzo per FOX, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100.

