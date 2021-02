Bonafede | ' Dobbiamo rifondare il M5s con Conte e difendere il patto giallorosso'

globalistIT : - AfinetAlberto : RT @serebellardinel: #Bonafede commenta che la compattezza del @Mov5Stelle è fondamentale, perchè dobbiamo difenderli i nostri valori!!Ma s… - Caffe_Graziella : RT @serebellardinel: #Bonafede commenta che la compattezza del @Mov5Stelle è fondamentale, perchè dobbiamo difenderli i nostri valori!!Ma s… - titina49 : RT @serebellardinel: #Bonafede commenta che la compattezza del @Mov5Stelle è fondamentale, perchè dobbiamo difenderli i nostri valori!!Ma s… - Felix68852709 : RT @serebellardinel: #Bonafede commenta che la compattezza del @Mov5Stelle è fondamentale, perchè dobbiamo difenderli i nostri valori!!Ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede Dobbiamo

Fanpage.it

... eessere protagonisti". "La ricandidatura di Raggi? Non so quali saranno le valutazioni del M5S. Di certo Virginia ha lavorato molto bene", concludesi sofferma anche sulla nascita del nuovo governo e sul ruolo del Movimento al suo interno:... Siamo il partito con la maggioranza relativa in Parlamento, eessere protagonisti ".“Io penso che M5S vada rifondato, ossia che debba essere completamente riorganizzato” afferma Alfonso Bonafede in un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui spiega che “non è sufficiente sostituire un ...Il Movimento 5 Stelle deve rifondarsi e deve farlo ripartendo dal ruolo dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: a dirlo è l’ex ...