Bologna | il cardinale Zuppi | “Con la pandemia non si scherza | serve serietà”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) BOLOGNA – Con questa pandemia “non si può scherzare”. E quindi “dovremmo essere tutti un po’ più seri“. Finora però “non abbiamo ancora capito che siamo sulla stessa barca”. È il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, a lanciare un nuovo monito questa mattina nel corso di un incontro promosso dalla Fnp-Cisl dell’Emilia-Romagna per la presentazione del libro ‘La speranza ha i colori dell’arcobaleno. La pandemia nei racconti di uomini e donne con i capelli bianchi’, a cura di Fausto Cuoghi. “Il futuro comincia oggi- avverte Zuppi- e certe scelte non ammettono rinvii. Dovremmo davvero essere tutti un po’ più seri e affrontare con consapevolezza questa pandemia, che anche nel suo prolungarsi ci ricorda che non si può scherzare e che bisogna scegliere con intelligenza”.