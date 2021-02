Bollettino Regione Campania | percentuale dei contagi sale in doppia cifra

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si attesta intorno al 10% ladiodierna. Sono infatti 1202 i positivi del giorno, su 11.097 tamponi effettuati (di cui 1.169 antigenici). I decessi sono 21 che portano a 4141 il numero totale dall’inizio della pandemia. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.202 (di cui 82 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.045 Sintomatici: 75 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 11.097 (di cui 1.169 antigenici) Totale positivi: 254.318 (di cui 4.163 antigenici) Totale tamponi: 2.805.856 (di cui 83.113 antigenici)? ?Deceduti: 21 (*)? Totale deceduti: 4.141 Guariti: 1.223 Totale guariti: 178.925 * 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma ...

Marche e Veneto sono rimaste gialle: rimane alta l'occupazione ospedaliera della regione. Il bollettino ha registrato una diminuzione delle vittime, ieri 232, invece si è verificato un aumento.