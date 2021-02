Bollettino Covid 22 febbraio | 9 630 nuovi casi e 274 vittime

SkyTG24 : Covid, le news. Speranza: 'Con varianti continuare con restrizioni è indispensabile'. LIVE - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Sardegna, 77 nuovi contagi e 5 morti: bollettino - quotidianopiem : Coronavirus Covid Piemonte: il bollettino delle ore 16:30 del 22 febbraio 2021 - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Sardegna, 77 nuovi contagi e 5 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Lazio. Oggi su oltre 8 mila tamponi ( - 1.654) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 854 casi positivi ( - 194), 24 morti (+9) e +1.099 guariti. Diminuiscono i ...: in Italia meno casi per l'effetto weekend, tasso di positività al 5,6%Sono 118 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un altro morto. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 537.967 soggetti per un totale ...Nel giorno in cui il Piemonte resta in zona gialla, pur rasentando l’arancione, l’Unità di Crisi comunica 1307 nuovi casi di coronavirus (di cui ben 117 in ambito scolastico). Un balzo nei contagi ...