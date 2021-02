Bollettino contagi in Italia aggiornato al 22 febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) contagi, decessi e guariti. Dati del Bollettino aggiornati al 22 febbraio 2021. Cala il numero dei morti, aumentano i ricoveri Il Bollettino del 22 febbraio 2021 conferma che le regioni quali Lombardia, Campania ed Emilia Romagna sono quelle che riportano un numero più alto di contagi. 1.491, 1.202., 1.847 sono i contagi registrati rispettivamente in Lombardia, Campania ed Emilia Romagna. Il numero dei decessi sembra invece decrescere, passando ad una quota inferiore a 300 (cioè 274). 10.335 è il numero dei guariti aggiornato sempre alla giornata odierna, mentre 170.672 è il numero dei tamponi effettuati. Aumenta invece il numero dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva e nei reparti covid (+24 rispetto ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021), decessi e guariti. Dati delaggiornati al 22. Cala il numero dei morti, aumentano i ricoveri Ildel 22conferma che le regioni quali Lombardia, Campania ed Emilia Romagna sono quelle che riportano un numero più alto di. 1.491, 1.202., 1.847 sono iregistrati rispettivamente in Lombardia, Campania ed Emilia Romagna. Il numero dei decessi sembra invece decrescere, passando ad una quota inferiore a 300 (cioè 274). 10.335 è il numero dei guaritisempre alla giornata odierna, mentre 170.672 è il numero dei tamponi effettuati. Aumenta invece il numero dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva e nei reparti covid (+24 rispetto ...

1970Germano : RT @DomaniGiornale: Sono 9.630 i nuovi contagi #Covid19 in Italia. Su 170.672 test, il tasso di positività sale così al 5,64 per cento: a d… - giornaleradiofm : Covid: oggi 9.630 casi e 274 morti in Italia: Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 9.630 i contagi da coronaviru… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #22febbraio - 29luglio1971 : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, il bollettino dei contagi di oggi #22febbraio: forte aumento di positivi e ricoveri - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Sardegna, 77 nuovi contagi e 5 morti: bollettino -