Bollettino 22 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia della Protezione Civile (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo i 13.452 contagiati e 232 decessi registrati ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il Bollettino del 22 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La situazione aggiornata dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore regione per regione: nelle Marche 117 nuovi casi (3 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione). Inoltre Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 87 test e sono stati riscontrati 14 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 16%. In Molise oggi 83 nuovi casi e 3 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo i 13.452 contagiati e 232 decessi registrati ieri l’andamento dei contagi diincon ildel 22del MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La situazione aggiornata dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore regione per regione: nelle Marche 117 nuovi casi (3 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione). Inoltre Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 87 test e sono stati riscontrati 14 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 16%. In Molise oggi 83 nuovi casi e 3 ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - LaNotiziaQuoti : Il bollettino della Regione Umbria alla data di lunedì 22 febbraio e le prime decisioni del Governo Draghi… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID?19 - Open_gol : I dati sulla pandemia in Veneto -