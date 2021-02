Bollette sospese per tutto il 2021 per gli immobili inagibili a causa del terremoto (Di lunedì 22 febbraio 2021) MACERATA - Bollette degli immobili inagibili a causa del sisma sospese per tutto il 2021, maxi rateizzazione in 120 mesi per tutti gli altri per le maxiBollette di gas e luce. Inoltre gli immobili ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) MACERATA -deglidel sismaperil, maxi rateizzazione in 120 mesi per tutti gli altri per le maxidi gas e luce. Inoltre gli...

tsken_ : @Alexiel85 @rossmasp1960 @GiuseppeConteIT No.. ed ho spiegato anche il perché.. Non ci può essere gente di serie A… - cercasicertezze : Se ci paga affitto casa e azienda, bollette, mutuo, figli e bollette non sospese anche per lockdown tranquillo sti… -