Boeing 777: incidente Denver, fermi 128 velivoli con lo stesso motore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stop temporaneo a tutti i Boeing 777 dotati dello stesso motore del velivolo della United Airlines che si è incendiato mentre era in fase di decollo dall'aeroporto di Denver in Colorado . Alcuni pezzi ...

