Blitz all’Asl di Caserta | 12 arresti Tra gli indagati anche il presidente Pd del Consiglio regionale

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dodici, sei misure interdittive, 79(tra cuiildeldella Campania) e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. Sono i numeri della maxi-indagine “Penelope” disposta dai magistrati di Napoli Nord sull’Asl di. Nel mirino degli inquirenti, assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate. Già nel novembre scorso, una prima trdella stessa indagine aveva portato alla sospensione di 22 “furbetti del cartellino“, tra cui importanti funzionari in servizio al distretto Asl di Aversa. Tra le condotte contestate,quelle relative all’affidamento dei servizi di trasporto in emergenza (118). Secondo gli inquirenti avveniva in cambio di regali e assunzioni in favore dei ...