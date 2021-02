Blitz alla Asl di Caserta, tangenti sui pazienti psichiatrici: 12 arresti e 79 indagati, anche il presidente del Consiglio regionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate. Sono dodici arresti gli arresti disposti dalla Procura di Napoli Nord nella maxi-indagine sulla Asl di Caserta, denominata “Penelope”, che vede indagate 79 persone in totale tra funzionari e dipendenti. Tra loro anche il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero del Pd, indagato per traffico di influenze per un singolo episodio. Le autorità giudiziarie hanno disposto anche 6 misure interdittive e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. Il tutto è stato possibile grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, attraverso le quali sono emerse numerose violazioni penali – come l’affidamento a poche ditte di lavori di ristrutturazione e adeguamento. In ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate. Sono dodiciglidisposti dProcura di Napoli Nord nella maxi-indagine sulla Asl di, denominata “Penelope”, che vede indagate 79 persone in totale tra funzionari e dipendenti. Tra loroildeldella Campania, Gennaro Oliviero del Pd, indagato per traffico di influenze per un singolo episodio. Le autorità giudiziarie hanno disposto6 misure interdittive e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. Il tutto è stato possibile grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, attraverso le quali sono emerse numerose violazioni penali – come l’affidamento a poche ditte di lavori di ristrutturazione e adeguamento. In ...

