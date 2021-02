Birmania | giunta militare minaccia manifestanti | rischiate di morire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Labirmana ha inasprito i toni, dopo un fine settimana di sanguinose violenze, avvertendo iche rischieranno la morte. Cosa che non ha scoraggiato tuttavia migliaia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania giunta

Lamilitare birmana ha inasprito i toni, dopo un fine settimana di sanguinose violenze, avvertendo i manifestanti che rischieranno la morte. Cosa che non ha scoraggiato tuttavia migliaia di ...... Antonio Guterres, ha condannato "l'uso della forza letale" in"L'uso della forza letale, ... con la richiesta comune a tutte le proteste: l'uscita di scena della, la restituzione del ...La giunta militare birmana ha inasprito i toni, dopo un fine settimana di sanguinose violenze, avvertendo i manifestanti che rischieranno la morte. Cosa che non ha scoraggiato tuttavia migliaia di per ...Bloccato un profilo perché «incita alla violenza». La decisione dopo che due persone sono state uccise nelle manifestazioni. Guterres: «L’uso della forza letale è inaccettabile» ...