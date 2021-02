Bigon: «In tanti ci hanno chiesto Tomiyasu, non solo il Milan» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Takehiro Tomiyasu: le sue parole Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Takehiro Tomiyasu. Queste le sue parole. «È un ragazzo giovane, con un solo campionato nel calcio vero e con tanti margini di miglioramento. È un giocatore da categoria superiore e in tanti sia in Italia sia all’estero ce lo hanno chiesto. Deve continuare a lavorare, crescere nella malizia e nella cattiveria agonistica» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Riccardo, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Takehiro: le sue parole Riccardo, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Takehiro. Queste le sue parole. «È un ragazzo giovane, con uncampionato nel calcio vero e conmargini di miglioramento. È un giocatore da categoria superiore e insia in Italia sia all’estero ce lo. Deve continuare a lavorare, crescere nella malizia e nella cattiveria agonistica» Leggi su Calcionews24.com

