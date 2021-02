Biathlon, un Mondiale senza medaglie per l’Italia ma si può guardare con ottimismo al futuro (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Mondiali 2021 di Biathlon a Pokljuka (Slovenia) sono ufficialmente terminati, e per il movimento azzurro è tempo di leccarsi le ferite. Era da Ruhpolding 2012 che la nostra spedizione raccoglieva almeno una medaglia in un evento iridato, dunque a conti fatti il bottino raccolto non può lasciare soddisfatti. Possono essere utilizzate tante motivazioni per commentare, analizzare e spiegare quanto accaduto ma, si sa, lo sport è un mondo crudele dove alla fine contano solamente i risultati sul campo. Non è stato infatti certamente nemmeno l’ombra di un incubo senza fine, quello che è andato in scena competizione dopo competizione per il team azzurro, che è riuscito a inserirsi nella lotta per la medaglia in numerosi e differenti contesti, pur tuttavia rimanendo alla fine sempre a bocca asciutta. Il malanno che ha colpito nei giorni precedenti l’evento le ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Mondiali 2021 dia Pokljuka (Slovenia) sono ufficialmente terminati, e per il movimento azzurro è tempo di leccarsi le ferite. Era da Ruhpolding 2012 che la nostra spedizione raccoglieva almeno una medaglia in un evento iridato, dunque a conti fatti il bottino raccolto non può lasciare soddisfatti. Possono essere utilizzate tante motivazioni per commentare, analizzare e spiegare quanto accaduto ma, si sa, lo sport è un mondo crudele dove alla fine contano solamente i risultati sul campo. Non è stato infatti certamente nemmeno l’ombra di un incubofine, quello che è andato in scena competizione dopo competizione per il team azzurro, che è riuscito a inserirsi nella lotta per la medaglia in numerosi e differenti contesti, pur tuttavia rimanendo alla fine sempre a bocca asciutta. Il malanno che ha colpito nei giorni precedenti l’evento le ...

