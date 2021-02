Biathlon | i convocati dell’Italia per i Mondiali giovanili di Obertilliach | saranno 15 gli azzurrini in gara in Austria

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBU Junior Cup e degli Europei Open di categoria, ilsi prepara a quella che sarà l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categorie junior e youth, ovvero i. Ad, in, da sabato 27 febbraio a sabato 6 marzo,in palio sedici titoli, equamente divisi per categoria e genere. Si gareggerà infatti nei seguenti format: individuale, sprint, inseguimento e staffetta di genere. Al via 15a rappresentare l’Italia. IJUNIOR MASCHILE Christille Cedric – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle Leonesio Iacopo – Centro Sportivo Carabinieri Molinari Michele – Centro Sportivo Carabinieri Zingerle David – Centro Sportivo ...

