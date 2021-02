Bello andare su Marte, ma cosa si mangia durante il viaggio? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Presto si potrà dire di poter mangiar bene anche nello spazio. Certo non sarà possibile mangiare la carbonara che ordinereste in una pittoresca trattoria, ma l’obiettivo è creare cibo più sano e più soddisfacente per chi va in orbita. L’iniziativa si chiama “Deep Space Food Challenge” ed è una sfida internazionale che offre premi e riconoscimenti a gruppi in grado di creare tecnologie o sistemi alimentari innovativi in grado di massimizzare la produzione di cibo “sicuro, nutriente e appetibile” per le missioni spaziali di lunga durata. La sfida alle migliori idee, oltre ad avere come conseguenza quella di far mangiare bene gli astronauti, potrebbe avere effetti anche sulla lotta alla fame nel mondo. Non è la prima volta che ritrovati usati da militari e astronauti poi hanno una ricaduta diretta nella vita di tutti i giorni sulla Terra. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Presto si potrà dire di poterr bene anche nello spazio. Certo non sarà possibilere la carbonara che ordinereste in una pittoresca trattoria, ma l’obiettivo è creare cibo più sano e più soddisfacente per chi va in orbita. L’iniziativa si chiama “Deep Space Food Challenge” ed è una sfida internazionale che offre premi e riconoscimenti a gruppi in grado di creare tecnologie o sistemi alimentari innovativi in grado di massimizzare la produzione di cibo “sicuro, nutriente e appetibile” per le missioni spaziali di lunga durata. La sfida alle migliori idee, oltre ad avere come conseguenza quella di farre bene gli astronauti, potrebbe avere effetti anche sulla lotta alla fame nel mondo. Non è la prima volta che ritrovati usati da militari e astronauti poi hanno una ricaduta diretta nella vita di tutti i giorni sulla Terra. ...

Laura85474152 : RT @fai_del: quando pier deve andare a dormire secondo me è la parte più brutta, visto che disse a Giulia che per lui il momento più bello… - RositaSansone6 : RT @fai_del: quando pier deve andare a dormire secondo me è la parte più brutta, visto che disse a Giulia che per lui il momento più bello… - adorototale : RT @fai_del: quando pier deve andare a dormire secondo me è la parte più brutta, visto che disse a Giulia che per lui il momento più bello… - Denisa_238 : RT @fai_del: quando pier deve andare a dormire secondo me è la parte più brutta, visto che disse a Giulia che per lui il momento più bello… - fai_del : quando pier deve andare a dormire secondo me è la parte più brutta, visto che disse a Giulia che per lui il moment… -