Belen Rodriguez racconta il dolore dell’aborto subito: piovono critiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Belen Rodriguez ha subito un aborto spontaneo e a rivelarlo è stata lei stessa in una nuova intervista concessa a Verissimo. Come raccontato nella nuova puntata del talk del sabato pomeriggio, andata in onda il 20 febbraio 2021 su Canale 5, la showgirl argentina è incinta di quasi cinque mesi e per l’occasione sfoggiava un abito bianco attillato e una lunga coda di cavallo. Intervistata da Silvia Toffanin sulla bimba in arrivo (si tratta infatti di una femminuccia), Belen non ha nascosto di aver perso un bambino prima di restare di nuovo incinta del suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. Si è trattato di un aborto che l’ha molto provata. Nel frattempo, proprio per via di quest’ultima apparizione televisiva, sui social c’è chi accusa Belencita di aver fatto eccessivo ricorso alla ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021)haun aborto spontaneo e a rivelarlo è stata lei stessa in una nuova intervista concessa a Verissimo. Cometo nella nuova puntata del talk del sabato pomeriggio, andata in onda il 20 febbraio 2021 su Canale 5, la showgirl argentina è incinta di quasi cinque mesi e per l’occasione sfoggiava un abito bianco attillato e una lunga coda di cavallo. Intervistata da Silvia Toffanin sulla bimba in arrivo (si tratta infatti di una femminuccia),non ha nascosto di aver perso un bambino prima di restare di nuovo incinta del suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. Si è trattato di un aborto che l’ha molto provata. Nel frattempo, proprio per via di quest’ultima apparizione televisiva, sui social c’è chi accusacita di aver fatto eccessivo ricorso alla ...

