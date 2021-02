Beautiful anticipazioni americane | Hope si presenta vestita da sposa al matrimonio di Thomas e Zoe

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle puntatedie Zoe stanno perrsi. I piani del Forrester per riprendersipotrebbero andare miseramente in fumo. Sembra che il tentativo di usare le paure del figlio, terrorizzato all’idea di avere una matrigna, per convincere la Logan arlo si stia rivelando una strategia fallimentare. Ecco, le nozze sono già iniziate, qualche telespettatore potrebbe chiedersi: perchè lo stilista ha fatto in modo che venissero confezionati due abiti da? Spera forse che alla finecederà mettendo fine alla cerimonia nuziale? Intanto Douglas scappa via in lacrime e la mamma lo segue, il piccolo non intendere assistere oltre è troppo addolorato.vorrebbe interrompere la cerimonia per aspettare ...