Beautiful anticipazioni americane | Carter chiede a Zoe di sposarlo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le puntatedidimostrano che il personaggio diWalton presto non sarà solo più marginale, infatti l’avvocato nella famiglia Forrester, perderà la testa per la giovane Zoe. Tutto inizierà al matrimonio di Thomas Forrester e Zoe Buckingham, fermato prima che i due riescono a dire sì. Subito dopo la modella si troverà in una situazione inaspettata in quantonon negherà i sentimenti che prova per lei e le farà una dichiarazione d’amore in piena regola. Vediamo maggiori dettagli in merito a questa vicenda. Puntatee Zoe un amore impossibile Thomas è arrivato ad una conclusione: deve fingere di avere dimenticato Hope il manichino che piano a piano lo sta facendo scivolare sempre di più verso la pazzia. Per ...