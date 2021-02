Beach volley | bikini vietato in Qatar | la coppia tedesca Borger-Sude boicotta il torneo

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ine ladeldella Germania formata da Karlae Juliaha deciso dire ildel World Tour che si disputerà a marzo nel paese islamico. Di recente un tribunale locale aveva ribadito come il costume a due pezzi fosse assolutamentenel paese e così le due tedesche hanno deciso di saltare iliota a malincuore: “Soltanto lì non è permesso. Noi vorremmo andare in, ma ci vogliono impedire di vestire i nostri abiti da lavoro. Quello è l’unico paese dove il governo locale ci dice come dobbiamo svolgere il nostro lavoro, e a noi questo non va assolutamente bene. Mi chiedo ...

Karla Borger e Julia Sude non partecipano al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento imposto dalla famiglia reale Le giocatrici di beach volley Karla Borger e Julia Sude non partecipano al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia reale . 'Non vogliamo sostenere una cosa del genere'...In Aggiornamento: Continua il lavoro delle nazionali seniores femminili di beach volley. Questa mattina si sono ritrovate a Roma le atlete dell'Aeronautica Militare Marta Menegatti e Viktoria Orsi - Toth, che con il tecnico federale Terenzio Feroleto, lavoreranno fino a ...Bikini vietato in Qatar e la coppia del beach volley della Germania formata da Karla Borger e Julia Sude ha deciso di boicottare il torneo del World Tour che si disputerà a marzo nel paese islamico.