Bayern Monaco | Flick | “Abbiamo in testa le partite della Lazio con il Dortmund Ci faremo valere”

L'allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha presentato in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà i bavaresi opposti alla Lazio di Inzaghi: "Abbiamo ancora in testa le loro partite contro il Borussia Dortmund, hanno giocato molto bene. Klose può sempre aiutarci, non solo contro la Lazio, perché ha sempre buone idee. Ha giocato con alcuni loro giocatori e conosce l'allenatore Inzaghi". Poi Flick passa ad analizzare il momento di appannamento della sua squadra: "Non sono uno che cerca scuse. I primi tempi contro Francoforte e Bielefeld non sono stati positivi. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali e mi aspetto ...

