Bayern Monaco | Coman | “Ultimamente siamo stanchi | ma con la Lazio daremo tutto”

Giornata di vigilia per il Bayern Monaco, i campioni d'Europa e del mondo in carica domani saranno i temibili avversari della Lazio nella sfida di andata degli ottavi di Champions League. Kinglsey Coman, esterno offensivo dei bavaresi ha parlato in conferenza stampa: "Come mi spiego le difficoltà che stiamo avendo ultimamente? Abbiamo fatto tante trasferte lontane e stancanti e avevamo pochi giocatori a disposizione. Ma domani è la Champions, faremo il massimo". Coman ha poi parlato del suo ruolo all'interno del Bayern dopo il famoso gol nella scorsa finale di Champions: "Ho ancora più fiducia ma non è cambiato molto. Penso di aver avuto un ruolo importante nella squadra anche prima della finale contro il Psg. Covid? Abbiamo fatto molti test, è diventato parte della ..."

