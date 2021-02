Batterie LG Chem a rischio incendio | ne fa le spese Hyundai Scoppia un “Elettrogate”?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È davvero una brutta grana quella che si prepara ad affrontare il gruppo: come riportano gli organi di stampa coreani, infatti, il colosso di Seul sarà costretto a richiamare circa 54 mila veicoli elettrici (fra cui 33 mila Kona, 21 mila Ioniq e 236 autobus) ad elevatodi. Il problema risiede nelle, fornite da LG, che alimentano le auto e che sono ad altodi cortocircuito. Motivo per cui sono state sole vendite dei modelli interessati sia negli USA che in Corea. La questione è nota alle cronache già dallo scorso anno, e dal 2018 sono state già 15 le vetture andate a fuoco, la maggior parte delle quali vendute in Corea. Anche su pressione del Ministero dei Trasporti coreano quindi,, che ha ...

In entrambi i casi, lefinite nell'occhio del ciclone sono state fornite dalla società coreana LG. Hyundai Kona EV in fiamme dopo il richiamo Hyundai sta facendo di tutto per risolvere ...... ha preso le parti di LGin un caso su segreti industriali infranti, imponendo un blocco all'import di 10 anni dei prodotti di un'azienda ? la SK Innovation ? che produceper Volkswagen,...Sono 3 le auto Hyundai al centro dell’indagine sulle batterie auto elettriche LG a rischio incendio e l’ipotesi di un mega richiamo ...Dopo i casi delle Hyundai Kona andate a fuoco per problemi legati alla batteria, la casa automobilistica sembra intenzionata a ritirare tutte le sue auto con batterie LG Chem e LG Chem. Non è ancora u ...