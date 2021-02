Bassetti: 'Bisogna avere pazienza per 5 settimane, a fine marzo vedremo la luce' (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Con l'aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa'' dice il direttore delle Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, secondo cui 'le zone a colori come misura ... Leggi su today (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Con l'aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa'' dice il direttore delle Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, secondo cui 'le zone a colori come misura ...

La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - erpedrini : RT @Signorasinasce: “Bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce” #Bassetti: la pazienz… - Stan_are : RT @romatoday: Bassetti: 'Bisogna avere pazienza per 5 settimane, a fine marzo vedremo la luce' - romatoday : Bassetti: 'Bisogna avere pazienza per 5 settimane, a fine marzo vedremo la luce' - emanueleph : RT @riktroiani: #Bassetti: 'Nella comunicazione bisogna fare attenzione. Si finisce per terrorizzare le persone che è l'ultima cosa di cui… -