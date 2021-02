Basket, Eurolega 2021/2021: l’Olimpia Milano cade a San Pietroburgo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un match di grande intensità ed equilibrio quello giocato questa sera tra lo Zenit San Pietroburgo e l’Olimpia Milano, valido per il recupero della quinta giornata dell’Eurolega 2021. Ad avere la meglio è stata la squadra russa che ha trovato la vittoria con il punteggio di 79-70. Alla Sibur Arena di San Pietroburgo il primo quarto si è chiuso con lo Zenit avanti di quattro punti, 19-15: Gudaitis miglior marcatore, efficace al rimbalzo anche grazie all’aiuto del suo compagno Ponitka. La squadra di Ettore Messina non si arrende e prova subito a reagire nel secondo quarto alzando l’intensità a rimbalzo. Rodriguez, Shields e Micov guidano l’avanzata di Milano che chiude a due punti dallo Zenit, 40-38. Match che prosegue con un grande equilibrio e che vede ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un match di grande intensità ed equilibrio quello giocato questa sera tra lo Zenit San, valido per il recupero della quinta giornata dell’. Ad avere la meglio è stata la squadra russa che ha trovato la vittoria con il punteggio di 79-70. Alla Sibur Arena di Sanil primo quarto si è chiuso con lo Zenit avanti di quattro punti, 19-15: Gudaitis miglior marcatore, efficace al rimbalzo anche grazie all’aiuto del suo compagno Ponitka. La squadra di Ettore Messina non si arrende e prova subito a reagire nel secondo quarto alzando l’intensità a rimbalzo. Rodriguez, Shields e Micov guidano l’avanzata diche chiude a due punti dallo Zenit, 40-38. Match che prosegue con un grande equilibrio e che vede ...

