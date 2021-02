Barcellona, Pjanic nel mirino della critica di tifosi e media spagnoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non sta andando come sperato l’esperienza di Pjanic con la maglia del Barcellona. Il centrocampista ex Juve è al centro della critica Piovono critiche su Miralem Pjanic da parte dei media spagnoli, che hanno messo nel mirino il centrocampista bosniaco ex Juve. Soprattutto dopo l’ennesima sconfitta con il Cadice. Come riportato da Fichajes.net, Pjanic è infatti nel mirino di tifosi e media spagnoli, complice anche il cambiamento di idee tattiche di Koeman. Il minutaggio non è quello sperato e il bosniaco starebbe pensando di cambiare squadra già in estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non sta andando come sperato l’esperienza dicon la maglia del. Il centrocampista ex Juve è al centroPiovono critiche su Miralemda parte dei, che hanno messo nelil centrocampista bosniaco ex Juve. Soprattutto dopo l’ennesima sconfitta con il Cadice. Come riportato da Fichajes.net,è infatti neldi, complice anche il cambiamento di idee tattiche di Koeman. Il minutaggio non è quello sperato e il bosniaco starebbe pensando di cambiare squadra già in estate. Leggi su Calcionews24.com

