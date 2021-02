Barcellona | Koeman | «Più deluso oggi che contro il PSG» – VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingoil Cadice. Queste le sue parole Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingoil Cadice. Queste le sue parole. DELUSIONE – «E’ vero che nelle due sfideil Cadice ci siamo persi 5 punti e tutto questo è inaccettabile. E’ chiaro che sono molto. Probabilmenteancor più di martedìil PSG, perché stavamo andando bene in campionato. Giocavamo in casa, dove potevamo accorciare l gap con chi ci sta davanti. E’ stata una partita senza particolari problemi nei 90 minuti. Era una partita che questa squadra doveva vincere per la ...

Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Cadice. Queste le sue ......squadra diormai fuori anche dalla lotta per la Liga (terza, a - 8 dall'Atletico Madrid capolista e a - 5 dal Real). E' il come . All'andata il piccolo Cadiz vinse 2 - 1, con ilche ...Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Cadice. Queste le sue parole ...Un punto in due partite contro una neopromossa arroccata in difesa. E' la fine del tiqui-taca, e di un certo modo di intendere il calcio ...