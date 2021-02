Barcellona, il candidato presidente Freixa: «Possiamo prendere Mbappé e Haaland» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il candidato presidente Toni Freixa si è detto possibilista sul doppio clamoroso acquisto da parte del Barcellona di Haaland e Mbappé Toni Freixa uno dei tre candidati ufficiali alla presidenza del Barcellona, si è detto possibilista all’arrivo in blaugrana di stelle come Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Le sue parole a RAC-1. «Il messaggio è che il Barcellona avrà una squadra competitiva come vogliono i soci. Avremo la squadra più competitiva per la stagione 2021-22. Non faccio nomi fino a che non li acquisteremo perché potrebbero condizionare le trattative. Sì, è possibile prendere Haaland e Mbappé. Rinnovo Messi? È un culé come noi, conosce la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) IlTonisi è detto possibilista sul doppio clamoroso acquisto da parte deldiToniuno dei tre candidati ufficiali alla presidenza del, si è detto possibilista all’arrivo in blaugrana di stelle come Kylianed Erling. Le sue parole a RAC-1. «Il messaggio è che ilavrà una squadra competitiva come vogliono i soci. Avremo la squadra più competitiva per la stagione 2021-22. Non faccio nomi fino a che non li acquisteremo perché potrebbero condizionare le trattative. Sì, è possibile. Rinnovo Messi? È un culé come noi, conosce la ...

