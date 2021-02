BarbaraD'Urso, nuovo studio: le novità sullo show serale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da domenica 28 febbraio 2021, Live - Non è la D'Urso cambierà studio: ecco il motivo che ha spinto Mediaset a prendere tale decisione Live – Non è la D’Urso cambia studio: ecco perché su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da domenica 28 febbraio 2021, Live - Non è la D'cambierà: ecco il motivo che ha spinto Mediaset a prendere tale decisione Live – Non è la D’cambia: ecco perché su Notizie.it.

stefarussnaples : @Nellotro ti vedo seriamente concentrato a fare informazione e spiegare esattamente il fenomeno #Casamonica. Il Ba… - marcoluci1 : Avviso ai naviganti ... #BarbaraD’Urso is coming... #staytuned #DomenicaIn #ZiaMara #DolceMara @ DEAR - Studi Telev… - lillydessi : #Mauro #Bellugi, il #dolore dell'amica BarbaraD'Urso: «Cantavi e sorridevi nonostante tutto, sei un esempio» - Il M… - CalsolaroMirco : @DBoltri @fanpage Lo specchio perfetto della nostra società! L'idea di guardare attraverso il buco della serratura… - Fran__cesco86 : @fraversion #Canale5 quest’anno non ha nessuna linea editoriale.Sta mandando in onda Repliche di fiction, repliche… -