Barbara Lezzi: la senatrice 5 stelle acerrima nemica di Draghi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dalle battaglie perse per Ilva e Tap alle idee per risolvere l'occupazione nel sud Italia, Barbara Lezzi incarna il pensiero embrionale dei 5s contrario a Mario Draghi Nata a Lecce nel 1972, Lezzi è al secondo mandato parlamentare con il M5s, eletta sempre in quella Puglia che è al centro del suo impegno politico. E' una delle parlamentari più agguerrite contro la linea istituzionale dei pentastellati che alla fine hanno scelto di appoggiare il nuovo governo. Vito Crimi ha annunciato che anche lei sarà espulsa dal Movimento. La possibile nascita di un suo gruppo politico Barbara Lezzi da settimane guida il fronte del no parlamentare a Draghi e punta alla creazione di un gruppo parlamentare autonomo. I numeri ci sarebbero, la volontà politica anche mentre la ...

