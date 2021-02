Barbara Lezzi annuncia ricorso | «Non esco da M5s | mi candido al direttorio»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) M5s– Lunedì 22 febbraio 2021. «Rivendico il mio diritto di restare nel Movimento 5 stelle. E voglio correre per il comitato direttivo». Così la senatrice, da poco espulsa dal gruppo M5s per aver votato no alla fiducia al neo premier Mario Draghi. La donna non ha alcuna intenzione di farsi da parte e di uscire dal Movimento, anzi. In un’intervista in onda su Rai 3, al programma “Mezz’ora in più”, laha affermato di volersi fare avanti per le elezioni del direttivo. leggi anche l’articolo —> L’ex Iena Giarrusso si candida per ildel M5S: “Troppe questioni irrisolte” «Io non, io ricorrerò», ha detto l’ex senatrice Cinque Stelle, intervenuta durante la trasmissione “Mezz’ora in più”, su Rai3, a ...