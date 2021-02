Banca Ifis, convenzione con Veneto Sviluppo per finanziamenti anti-crisi (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Ifis ha firmato una convenzione con Veneto Sviluppo e Regione Veneto per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete coinvolte nella crisi economica da Covid-19. L’obiettivo è sostenere le iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di investimenti sia le esigenze di liquidità. “Essere vicini alle imprese significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa – ha dichiarato Raffaele Zingone, responsabile Direzione Centrale Affari di Banca Ifis – A questo proposito continuiamo a investire con convinzione nella partnership con Veneto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha firmato unacone Regioneper la concessione diagevolati alle imprese venete coinvolte nellaeconomica da Covid-19. L’obiettivo è sostenere le iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di investimenti sia le esigenze di liquidità. “Essere vicini alle imprese significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa – ha dichiarato Raffaele Zingone, responsabile Direzione Centrale Affari di– A questo proposito continuiamo a investire con convinzione nella partnership con...

