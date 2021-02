Banca Carige, Giuseppe Boccuzzi è il nuovo presidente (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Banca Carige ha nominato membri del consiglio di amministrazione Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà, candidati dal Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi, che resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale CdA (dicembre 2022). Inoltre Giuseppe Boccuzzi è stato nominato presidente della Banca ligure e Paolo Ravà vice presidente. Giuseppe Boccuzzi ha lavorato in Banca d’Italia dal 1975 al 2014, assumendo nel tempo alte funzioni dirigenziali nella supervisione Bancaria e nella gestione delle crisi di banche e di altri intermediari finanziari. Dal primo febbraio 2014 al 31 dicembre 2020 è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti diha nominato membri del consiglio di amministrazionee Paolo Ravà, candidati dal Fondo Interrio di Tutela dei Depositi, che resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale CdA (dicembre 2022). Inoltreè stato nominatodellaligure e Paolo Ravà viceha lavorato ind’Italia dal 1975 al 2014, assumendo nel tempo alte funzioni dirigenziali nella supervisioneria e nella gestione delle crisi di banche e di altri intermediari finanziari. Dal primo febbraio 2014 al 31 dicembre 2020 è ...

