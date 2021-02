Balzo in borsa di ASTM dopo annuncio OPA di Gavio-Ardian

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Tele) – Spicca il volo in, che si attesta a 25,5, con un aumento del 26,74%,che la famigliae il fondo francesehanno lanciato, a sorpresa, una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti del gestore autostradale. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 25,64 e successiva a quota 25,88. Supporto a 25,4. L’offerta è finalizzata al delisting, con l’obiettivo di una “riorganizzazione” di“finalizzata all’ulteriore rafforzamento della stessa, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata”, si legge in una nota.