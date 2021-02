Ballack: “Sulla carta in Lazio-Bayern non c’è storia ma la squadre italiane sono sempre pericolose” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport. de, l’ex centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Michael Ballack, ha detto la sua in merito alla sfida di Champions tra i bavaresi e la Lazio di domani sera a Roma. Queste le sue parole: “Sulla carta non c’è storia ma si sa che i pericoli sono sempre dietro l’angolo. Il Bayern è una squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari, figuriamoci agli ottavi di Champions. Ci saranno due partite da giocare ma credo che il Bayern ce la possa fare. E passo dopo passo stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio che a passare il turno sia il Bayern Monaco ma attenzione alle squadre italiane che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport. de, l’ex centrocampista delMonaco e della Nazionale tedesca, Michael, ha detto la sua in merito alla sfida di Champions tra i bavaresi e ladi domani sera a Roma. Queste le sue parole: “non c’èma si sa che i pericolidietro l’angolo. Ilè una squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari, figuriamoci agli ottavi di Champions. Ci saranno due partite da giocare ma credo che ilce la possa fare. E passo dopo passo stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio che a passare il turno sia ilMonaco ma attenzione alleche ...

