Baby ladre in azione ad Anzio | accerchiano e rapinano un’anziana | fermate 4 ragazze

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco fa i Carabinieri della Stdisono intervenuti prontamente per impedire che quattro, di cui una minorenne, scippasseronella centralissima Piazza Cesare Battisti. I fatti La donna, vistasi accerchiata dalle ladruncole, ha infatti gridato aiuto e sono prontamente intervenuti in sua difesa i Carabinieri diche si trovavano in zona per effettuare un pattugliamento appiedato capeggiato dal Comandante di St. Le quattro sono state tutte identificate e portate immediatamente in caserma. Sono ancora in corso le operazioni di perquisizione e gli ulteriori accertamenti finalizzati a verificare se le stesse possano aver commesso qualche furto prima dell'intervento dei militari. Seguiranno aggiornamenti.