Avellino, percorre a 86 anni 15 km a piedi per fare il vaccino anti covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) La signora Livia di 86 anni ha percorso chilometri a piedi per poter fare il vaccino anti covid Un percorso di 15 chilometri a piedi per fare il vaccino anti covid. Lei ha 86 anni e si chiama Livia. E’ uscita presto dalla sua casa di Calitri, in provincia di Avellino, per arrivare puntuale a Bisaccia e fare il vaccino anti covid. Ma dopo aver percorso la strada, impiegandoci quattro ore, si è accorta di aver sbagliato struttura. Quindi gli operatori sanitari l’hanno accompagnata con l’auto nel poliambulatorio dove la donna doveva ricevere la prima dose di Pfizer. A raccontare la sua storia è stato Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) La signora Livia di 86ha percorso chilometri aper poterilUn percorso di 15 chilometri aperil. Lei ha 86e si chiama Livia. E’ uscita presto dalla sua casa di Calitri, in provincia di, per arrivare puntuale a Bisaccia eil. Ma dopo aver percorso la strada, impiegandoci quattro ore, si è accorta di aver sbagliato struttura. Quindi gli operatori sanitari l’hanno accompagnata con l’auto nel poliambulatorio dove la donna doveva ricevere la prima dose di Pfizer. A raccontare la sua storia è stato Il ...

