Attentato in Congo, morto un carabiniere originario di Sonnino. Aveva 30 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ Vittorio Iacovacci il carabiniere originario di Sonnino (in provincia di Latina) che a soli 30 anni ha perso la vita nell’attenuto avvenuto a Goma, in Congo. Come lui, non ce l’ha fatta neanche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 anni. Il carabiniere Iacovacci, che tra qualche mese avrebbe compiuto 31 anni, prestava servizio in Congo, all’Ambasciata Italiana, dallo scorso settembre. Una tragedia che ha scosso l’Italia intera e la comunità di Sonnino, profondamente addolorata da questa scomparsa. Attentato in Congo: morti due italiani Stando a quanto si apprende, Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci si trovavano a bordo di un’auto in un convoglio della MONUSCO, la missione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ Vittorio Iacovacci ildi(in provincia di Latina) che a soli 30ha perso la vita nell’attenuto avvenuto a Goma, in. Come lui, non ce l’ha fatta neanche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43. IlIacovacci, che tra qualche mese avrebbe compiuto 31, prestava servizio in, all’Ambasciata Italiana, dallo scorso settembre. Una tragedia che ha scosso l’Italia intera e la comunità di, profondamente addolorata da questa scomparsa.in: morti due italiani Stando a quanto si apprende, Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci si trovavano a bordo di un’auto in un convoglio della MONUSCO, la missione ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Agenzia_Ansa : Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara… - blogsicilia : Congo, cosa sappiamo sull'attentato e sulla morte dell'ambasciatore e del carabiniere - - Rosyfree74 : RT @caritas_milano: “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risol… -