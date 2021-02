Attentato Congo, il cordoglio della classe politica per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, appuntato dei Carabinieri che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma“, così si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondodel Governo e suo per la tragica morte di, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del, e di, appuntato dei Carabinieri che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma“, così si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Agenzia_Ansa : Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara… - larampait : #AttentatoCongo, chi erano l'ambasciatore #Attanasio e il carabiniere #Iacovacci - CCKKI : Attentato a #Goma, nel quale sono rimasti vittime l'ambasciatore italiano in #Congo Luca Attanasio e un carabiniere… -