Attentato a convoglio Onu in Congo, morto ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un attacco a Goma, in Congo, sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. L’ambasciatore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un attacco a Goma, in, sono morti l’Luca Attanasio e unche era nelcon il diplomatico. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. L’...

Tg3web : ?? L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabinere sono morti in un at… - marcodimaio : È appena giunta la tragica notizia della morte dell'ambasciatore in #Congo Luca Attanasio in seguito ad un attentat… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - VeraNotizia : RT @Tg3web: ?? L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabinere sono morti in un attentato cont… - enzomongelli : Profondo dolore per l'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere in seguito ad un attentato al co… -