Attacco in Congo, il governo di Kinshasa accusa le Forze di Liberazione del Ruanda: «Il convoglio? Non sapevamo della sua presenza» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l'attentato in cui sono stati uccisi l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, il ministero dell'Interno di Kinshasa punta il dito contro i ribelli Hutu delle Forze di Liberazione del Ruanda. Nell'Attacco, avvenuto «sulla via del Rutshuru, nel territorio di Nyiragongo», oltre ai due cittadini italiani ha perso la vita l'autista di uno dei veicoli del convoglio, un cittadino Congolese. Il comunicato, inoltre, specifica che l'ambasciatore italiano non è morto nei minuti successivi all'attentato, ma «qualche ora dopo nell'ospedale della missione dell'Onu in Congo, a causa delle ferite» riportate all'addome. Nel testo le autorità del Paese ...

