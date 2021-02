Atletico Madrid, Simeone: “Non dobbiamo preoccuparci del campo neutro. Cercheremo di vincere col Chelsea” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha presentato così la partita contro il Chelsea, valida per l’andata degli ottavi di Champions League: “Cercheremo di vincere contro un rivale forte, che ha grandi giocatori. Con l’arrivo di Tuchel, il Chelsea è cambiato molto. È un grande allenatore, che fa giocare bene le squadre. È una squadra forte, con grandi giocatori e ha fatto un grande mercato”. La partita si giocherà su campo neutro, a Bucarest. A tal proposito, Simeone spiega: “Non dobbiamo preoccuparci di ciò che non dipende da noi. Amiamo giocare a calcio e vogliamo portare a casa la partita”. Su Suarez, capocannoniere in Liga ma ancora a secco in Champions League: “La presenza ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diego, tecnico dell’, ha presentato così la partita contro il, valida per l’andata degli ottavi di Champions League: “dicontro un rivale forte, che ha grandi giocatori. Con l’arrivo di Tuchel, ilè cambiato molto. È un grande allenatore, che fa giocare bene le squadre. È una squadra forte, con grandi giocatori e ha fatto un grande mercato”. La partita si giocherà su, a Bucarest. A tal proposito,spiega: “Nondi ciò che non dipende da noi. Amiamo giocare a calcio e vogliamo portare a casa la partita”. Su Suarez, capocannoniere in Liga ma ancora a secco in Champions League: “La presenza ...

