Atletico Madrid, Joao Felix senza limiti: “CR7 e Messi il top, Haaland e Mbappé il futuro. Io ho un obiettivo “ (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Atletico Madrid nonostante un periodo di appannamento è in vetta alla classifica di Liga.Atletico Madrid-Barcellona, Joao Felix: “Siamo motivati. Dobbiamo correre più del solito, vi spiego”Uno dei principali protagonisti della stagione positiva è Joao Felix, che dopo un primo anno di ambientamento sta finalmente facendo vedere colpi di genio. Insieme a Luis Suarez forma una coppia offensiva molto affiatata che sta regalando spettacolo nel massimo campionato spagnolo.Il giovane ragazzo portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Daily Telegraph in cui ha analizzato l'andamento del calcio mondiale, con i giovani emergenti che stanno dando filo da torcere ai veterani. Joao Felix è contento per ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) L'nonostante un periodo di appannamento è in vetta alla classifica di Liga.-Barcellona,: “Siamo motivati. Dobbiamo correre più del solito, vi spiego”Uno dei principali protagonisti della stagione positiva è, che dopo un primo anno di ambientamento sta finalmente facendo vedere colpi di genio. Insieme a Luis Suarez forma una coppia offensiva molto affiatata che sta regalando spettacolo nel massimo campionato spagnolo.Il giovane ragazzo portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Daily Telegraph in cui ha analizzato l'andamento del calcio mondiale, con i giovani emergenti che stanno dando filo da torcere ai veterani.è contento per ...

