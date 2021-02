Atalanta-Real Madrid, Percassi: “Sarà come andare all’università. Gasp a vita, condivido sue lamentele” (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Volevamo battere il Napoli per presentarci al meglio alla gara di mercoledì".Lo ha detto Antonio Percassi. Il presidente dell'Atalanta, intervistato ai microfoni di SkySport, ha analizzato la prestazione offerta dagli uomini di Gian Piero Gasperini contro il Napoli di Gennaro Gattuso. "È stata una partita strana, soprattutto nella gestione da parte dell'arbitro. Gasperini si è arrabbiato per questo e questa volta ha pienamente ragione. Ora che abbiamo superato quota 40 punti possiamo divertirvi? Speriamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, il nostro primo obiettivo. Tutto quello che verrà in più Sarà tutto guadagnato", sono state le sue parole.DA MURIEL A GaspERINI - "Perché Muriel gioca nell'Atalanta e non nel Real ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Volevamo battere il Napoli per presentarci al meglio alla gara di mercoledì".Lo ha detto Antonio. Il presidente dell', intervistato ai microfoni di SkySport, ha analizzato la prestazione offerta dagli uomini di Gian Pieroerini contro il Napoli di Gennaro Gattuso. "È stata una partita strana, soprattutto nella gestione da parte dell'arbitro.erini si è arrabbiato per questo e questa volta ha pienamente ragione. Ora che abbiamo superato quota 40 punti possiamo divertirvi? Speriamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, il nostro primo obiettivo. Tutto quello che verrà in piùtutto guadagnato", sono state le sue parole.DA MURIEL AERINI - "Perché Muriel gioca nell'e non nel...

