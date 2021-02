Atalanta-Real Madrid, Champions League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Champions League 2020/2021 ha ripreso la sua corsa con gli ottavi di finale. Sono rimaste le migliori sedici a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie e tra di loro c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, arrivata per la seconda volta alla fase ad eliminazione diretta in altrettante partecipazioni. I neroazzurri non hanno avuto un sorteggio facile, avendo trovato sulla propria strada il Real Madrid di Zinedine Zidane. Se si dovesse guardare solo al blasone sarebbe una partita senza storia, ma bisogna scendere in campo, e quando si tratta di gioco espresso nei novanta minuti, i bergamaschi sono una squadra temibile per chiunque. In piena lotta per il quarto posto, l’Atalanta in passato ha saputo mettere paura a grandi squadre come Manchester City, Liverpool e Paris ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) La2020/2021 ha ripreso la sua corsa con gli ottavi di finale. Sono rimaste le migliori sedici a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie e tra di loro c’è anche l’di Gian Piero Gasperini, arrivata per la seconda volta alla fase ad eliminazione diretta in altrettante partecipazioni. I neroazzurri non hanno avuto un sorteggio facile, avendo trovato sulla propria strada ildi Zinedine Zidane. Se si dovesse guardare solo al blasone sarebbe una partita senza storia, ma bisogna scendere in campo, e quando si tratta di gioco espresso nei novanta minuti, i bergamaschi sono una squadra temibile per chiunque. In piena lotta per il quarto posto, l’in passato ha saputo mettere paura a grandi squadre come Manchester City, Liverpool e Paris ...

RonchiEnnio : #ATALANTA Muriel in forma Real: nessun atalantino aveva mai segnato in 9 gare di fila da titolare - RonchiEnnio : L'#Atalanta è prontissima per il Real Madrid ed è più forte anche di un pessimo arbitro - PredictoSoccer : RT @el_elbolo: @PredictoSoccer Altetico Madrid 2 - Chelsea 1 Lazio 1 -Bayern 3 Atalanta 2 - Real Madrid 2 Borussia 0 - City 3 #Champion… - el_elbolo : @PredictoSoccer Altetico Madrid 2 - Chelsea 1 Lazio 1 -Bayern 3 Atalanta 2 - Real Madrid 2 Borussia 0 - City 3 #ChampionsLeague - Notiziedi_it : Sogni Real per l’Atalanta, piegato 4-2 il Napoli -