Atalanta, Percassi: “Affrontare il Real Madrid è come andare all’università” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La partita contro il Real Madrid di mercoledì è sicuramente la più importante della storia dell'Atalanta che si confronta con la squadra più prestigiosa e blasonata del mondo. Un'altra pagina importante dell'era Antonio Percassi. Il presidente nerazzurro ne ha parlato in un'intervista esclusiva a Sky Sport: "Incontriamo una squadra che ha vinto 13 Champions League, la conseguenza sarà che noi cresceremo in esperienza. Sarà come andare all'università, c'è sempre da imparare e questo fa crescere il gruppo. Speriamo di fare bella figura".Il Real Madrid dopo l'Ajax e il Liverpool: fanno 23 Champions League in totale. È l'orgoglio più grande?"È una roba inimmaginabile, peccato non si sia potuto condividere tutto con i nostri tifosi".Il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) La partita contro ildi mercoledì è sicuramente la più importante della storia dell'che si confronta con la squadra più prestigiosa e blasonata del mondo. Un'altra pagina importante dell'era Antonio. Il presidente nerazzurro ne ha parlato in un'intervista esclusiva a Sky Sport: "Incontriamo una squadra che ha vinto 13 Champions League, la conseguenza sarà che noi cresceremo in esperienza. Saràall'università, c'è sempre da imparare e questo fa crescere il gruppo. Speriamo di fare bella figura".Ildopo l'Ajax e il Liverpool: fanno 23 Champions League in totale. È l'orgoglio più grande?"È una roba inimmaginabile, peccato non si sia potuto condividere tutto con i nostri tifosi".Il ...

