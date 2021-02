Atalanta-Napoli, videoanalisi. Così Gasp ha disinnescato la tattica di Gattuso (e poi c’è Muriel che fa tutto il resto) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco qui la videoanalisi di Atalanta-Napoli. Nei 4 video che seguono, la tattica della partita, l’azione che ha portato al rigore negato, l’azione del pareggio del Napoli, l’importanza di Romero nel gioco di Gasperini. La tattica della partita WhatsApp Video … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco qui ladi. Nei 4 video che seguono, ladella partita, l’azione che ha portato al rigore negato, l’azione del pareggio del, l’importanza di Romero nel gioco dierini. Ladella partita WhatsApp Video …

Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - puntomagazine : La società azzurra ha comunicato che: “Osimhen, in seguito all’infortunio […], si è sottoposto a esami con esito ne… - ilciccio67 : @ThomasBosetti L'obiettivo è quello. Milan Inter e Atalanta sicuri in Champions. Un posto tra Lazio Napoli Roma e Juve. -