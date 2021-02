Atalanta, che rivincita sul Napoli: Muriel fa il Fenomeno come Ronaldo (Di lunedì 22 febbraio 2021) È una bella rivincita dopo il 4-1 dell’andata, questo 4-2 al Napoli. E anche molto di più, perché dopo 23 giornate la classifica dice che l’Atalanta ha un punto più dello scorso anno, quando arrivò terza (ma Milan e Roma erano dietro) e ne ha presi 5 più di due anni fa, quando ancora si conquistò il terzo posto. E c’è un altro scontro diretto vinto, in una partita travolgente che sembrava da camomilla dopo il primo tempo, zero tiri, zero occasioni e poi si è infiammata. Una cosa abbiamo capito: che con Gasperini non possono esistere cali di tensione. Mai, ma nemmeno in allenamento, figuriamoci in partita. E quando tutti facevano previsioni su quanti e quali cambi avrebbe fatto col Napoli, in attesa del Real Madrid, è arrivata sul campo la smentita. Per la verità già alla vigilia Gasp aveva precisato: “Pensiamo al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) È una belladopo il 4-1 dell’andata, questo 4-2 al. E anche molto di più, perché dopo 23 giornate la classifica dice che l’ha un punto più dello scorso anno, quando arrivò terza (ma Milan e Roma erano dietro) e ne ha presi 5 più di due anni fa, quando ancora si conquistò il terzo posto. E c’è un altro scontro diretto vinto, in una partita travolgente che sembrava da camomilla dopo il primo tempo, zero tiri, zero occasioni e poi si è infiammata. Una cosa abbiamo capito: che con Gasperini non possono esistere cali di tensione. Mai, ma nemmeno in allenamento, figuriamoci in partita. E quando tutti facevano previsioni su quanti e quali cambi avrebbe fatto col, in attesa del Real Madrid, è arrivata sul campo la smentita. Per la verità già alla vigilia Gasp aveva precisato: “Pensiamo al ...

